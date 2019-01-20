Hatay'da sokak ortasında dehşeti yaşamıştı! Berfin'den kötü haber

Olay, 15 Ocak günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in (17) yolu bir kişi tarafından kesildi. Şahıs, Özek'in yanına yaklaşarak elindeki pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Atılan yanıcı sıvıyla yüzü ve boynundan aşağısı tamamen yanan genç kız, acılar içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kız hastaneye kaldırıldı. Yakıcı sıvadan olayı genç kızın montu ve kazağı dahi erimişti.



YÜZÜ VE BOYNU TAMAMEN YANDI

Genç kız, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada genç kızın yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlendi.



GÖZÜNÜ KAYBETME TEHLİKESİ VAR

Öte yandan Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan genç kızın yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Yapılan tedaviden sonra genç kızın bir seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.

SALDIRGAN ESKİ NİŞANLISI ÇIKMIŞTI

Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in gerçekleştirdiğini söylemişti. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

