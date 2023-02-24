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Hatay'daki depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti! "Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık"

24.02.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da Eren Komiser karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınının göçük altında kaldığını ve kendilerine ulaşamadığını söylemişti. Son dönemde yapılan yardımların sosyal medya hesaplarında reklam malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasına bir tepki de acılı oyuncudan geldi.

Hatay'daki depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti! "Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık"

Uğur Aslan, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Oyuncu, tweetlerinin ekran görüntüsünü aldığı paylaşımda, depremzedelere yapılan yardımın kullanılmasına isyan etti.

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Başarılı oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce... Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık."

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AİLESİNİN YARISI GÖÇÜK ALTINDAYDI

Uğur Aslan, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrasında Hatay'daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söylediğini duyurmuştu.

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Ailesinin bir kısmını kaybeden oyuncu, " Durum çok kötü. Ciddi olarak Hatay’da yardıma ihtiyaç var. Lütfen destek olun, diyecek başka bir şey bulamıyorum." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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