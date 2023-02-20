Hatay depremine yakalanan Volkan Demirel son durumunu bildirdi! "Lütfen binalardan uzak durun"

Eski milli futbolcu Volkan Demirel Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yardım çağrılarında bulunmuştu. Demirel, 20 Şubat akşamı meydana gelen Hatay'daki art arda depremlere de yakalandı. Volkan Demirel binalardan uzak durulması gerektiğini belirtirken son durumunu da açıkladı.

HATAY'DA ART ARDA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana, Mersin ve Osmaniye olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Antalya'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

VOLKAN DEMİREL SON DURUMUNU BİLDİRDİ

Hatay'da meydana gelen depremlerde bölgede bulunan kaleci Volkan Demirel son durumunu gazeteci Cüneyt Özdemir'e bildirdi.

Canlı yayın yapan Özdemir, "Volkan Demirel bir mesaj attı. 'Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun' diyor. Bu da gelen haberler arasında. " sözlerine yer verdi.



