Hatay'ın eşsiz lezzeti: Kepse pilavı tarifi! Kepse pilavı nasıl yapılır?

Arap mutfağına ait olan kepse pilavı Hatay'da sıklıkla yapılıyor. Bol baharat kullanılarak yapılan bu pilav rengarenk oluyor. Hem görünüşü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER Pilavı için:

2 su bardağı jasmine (yasemin) pirinç

1 adet soğan

2 çay bardağı sıvı yağ

2 adet domates

1 adet havuç

1 adet tatlı kırmızı biber

8 diş sarımsak

1 tutam safran

1 adet tane zencefil

3 adet sivri biber

4,5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

4 adet karanfil

5 adet kakule

1/2 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Tavuğu için:

1 adet bütün tavuk

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

2 çay kaşığı tuz

2 adet karanfil

8 diş sarımsak

3 adet kakule

2 su bardağı su

TARİF Tavuk için:

Öncelikle tavuğu bir fırın kabına alın ve her yerini ellerinizi kullanarak tuzla ovun. Yarım limonun suyunu da üstüne sıkıp biraz daha ovun ve bir kenarda dinlenmeye bırakın.

Derince bir kabın içinde domates salçasını 2 su bardağı su ile seyreltin. Kalan yarım limonun suyunu içine sıkın ve sıvı yağı da ilave edin.

8 diş sarımsağı içine rendeleyin, kakule ve karanfil tanelerini de ilave edip, güzelce karıştırın. Hazırladığınız bu sos tavuk için.

Kenarda beklettiğiniz tavuğu alın ve bu sosu üstüne gezdirin. Üstünü alüminyum folyo ile kaplayın, üstüne bıçakla birkaç hava deliği açın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında verin.

Üstü folyoyla kapalı olarak 1 saat pişirin, sürenin sonunda folyoyu alın ve tavuğu tekrar fırına verip üstü kızarana dek yaklaşık 20 dakika daha pişmeye bırakın.

Tavuğun üstünün kızarması için, fırın kabının içindeki suyundan bir kaşık yardımıyla, folyoyu çıkardıktan sonra, tavuğun üstüne gezdirin.

Pilav için:

Safranı bir kasenin içinde az bir miktar suyla ıslatın ve bir kenarda bekletin.

Sıvı yağı bir pilav tenceresine alıp ısıtın ve içine ince ince doğradığınız soğanları ilave edin. Pembeleşinceye dek kavurun.

Kırmızı biber ve sivri biberleri ince ince doğrayın, havucu rendeleyin, sarımsakları rendeleyin, domatesleri küp küp doğrayın ve hepsini pembeleşen soğanların üstüne ilave edip, havuçlar yumuşayana dek kavurun.

Tüm baharatları ve sulandırdığınız safranı suyuyla birlikte karışıma ilave edin. Birkaç kez kavurun.

Yıkadığınız pirinçleri ve salçayı da ekleyin. Güzelce karıştırın. 4,5 su bardağı kaynar suyu da ekleyip, ocağın altını kısın ve pişmeye bırakın.

Yaklaşık 10 dakika sonra pişip pişmediğini kontrol edin ve duruma göre bir müddet daha pişmeye bırakın. Bu aşamada dilerseniz pilavınıza suda bekletilmiş kuru üzüm ya da besni üzümü de ilave edebilirsiniz.

Pişen ve demini alan pilavınızı genişçe bir servis tabağına ya da bir tepsiye alın. Üstüne tavuğu yerleştirin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

