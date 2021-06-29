Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kilise bahçesinde düzenlenen ayini, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi'nden din adamları yönetti.

İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan ekmek bölünerek katılımcılara ikram edildi.

Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Jan Delüller, tören sonrası gazetecilere, bayramın tüm dünyaya huzur getirmesini dilediklerini söyledi.

Antakya'nın önemli bir tarih, kültür ve inanç merkezi olduğunu ifade eden Delüller, "Bu nedenle bütün dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sevginin, kardeşliğin, dostluğun şehrinden bütün insanların birbirleriyle dostça, barış içinde, tanrının iradesinin isteğine göre yaşamalarını diliyoruz. Herkese iyi bayramlar temenni ediyoruz." dedi.

