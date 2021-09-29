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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

29.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1084 uyuşturucu hap, 892 gram sentetik uyuşturucu, 54,40 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

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