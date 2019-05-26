Hatayspor 3 - 2 Adana Demirspor (Spor Toto 1. Lig playoff yarı finali)

Spor Toto 1. Lig playoff yarı final maçı rövanşında Hatayspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Adana Demirspor, 30. dakikada Berk Yıldız'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hatayspor, ikinci yarıya hızlı başladı ve Hamza Gür ile 52. dakikada bir gol buldu ancak ofsayt incelemesinin ardından gol iptal edldi. 60. dakikada Selim Ilgaz ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Caner ile bir gol daha buldu ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Hatayspor'u öne geçiren golü 65. dakikada Gökhan Karadeniz attı.

Son dakikaları büyük bir baskıyla geçiren Adana Demirspor, 90+3. dakikada Adil Demirbağ ile eşitliği yakaladı. 2-2'nin ardından inanılmaz bir baskı kuran ve tüm riskleri alan Hatayspor, 90+6. dakikada Mirkan Aydın ile golü buldu ve finale yükseldi.

İki takımın Adana'daki mücadelesi 0-0 sona ermişti. Hatayspor'un finaldeki rakibi Osmanlıspor ya da Gazişehir Gaziantep olacak. İlk maçı Gazişehir Gaziantep kendi sahasında 2-0 ile kazanmıştı.

