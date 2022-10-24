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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Beşiktaş maçı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlı ekipte, Rachid Ghezzal, Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan karşılaşmada süre alamayacak. Maçta hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. 'Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle' internette araştırılıyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 25 bin koltuk kapasiteli Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor. İki takım da 3 puan için sahada olacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu olurken sporseverler maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Beşiktaş maçının canlı yayın bilgisi...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı bugün (24 Ekim Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Samet Çavuş üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olarak açıklandı.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP


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