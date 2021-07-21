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Hatayspor'dan Boupendza açıklaması

21.07.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, "Geçen sezon Süper Lig'e bir heyecan ve renk kattık. Geçen sezondaki gibi güzel bir futbol sergilemeyi ve mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok" dedi.

Hatayspor'dan Boupendza açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Nihat Tazearslan, heyecan ve renk kattıkları ligde bu sezon da güzel bir futbol sergileyerek, mücadeleci bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Tazearslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonu iyi bir futbol ortaya koyarak güzel bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.Yeni sezon için hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Tazearslan, son birkaç transferlerinin kaldığını aktardı.Nihat Tazearslan, bordo-beyazlı takımın bu sezonda iyi bir futbol ortaya koyacağını kaydederek, sözlerine devam etti.

"İLK 10 İÇİNDE YER ALACAĞIZ"

Tazearslan,"Geçen sezon Süper Lig'e bir heyecan ve renk kattık. Geçen sezondaki gibi güzel bir futbol sergilemeyi ve mücadeleci bir takım kurmayı hedefliyoruz. Bu sezon da aynı tempo ve kuracağımız mücadeleci takımla ilk 10 içinde yer alacağız. Takımımızın hedefi her zaman bir önceki sezonun üstüne çıkmaktır. İlk sezonumuzda kümede kalmayı hedefledik ve güzel bir noktada bitirdik. Bu sene kalıcı olmayı ve her şeyden önce güzel bir futbol oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Tazearslan, taraftarların sahada önceki sezon olduğu gibi gol kovalayan ve gol atmayı düşünen takımı göreceğini ifade etti.

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"BOUPENDZA'NIN TALİPLERİ VAR"

Gabonlu futbolcuları Aaron Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını aktaran Tazearslan, "Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok. Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah." diye konuştu.

Kulübün kripto para dünyasına "taraftar token"larıyla girmek için çalışmalarının olduğunu da aktaran Tazearslan, bordo-beyazlı camiayı taraftarın aktif katılımıyla dijital dünyada da öne çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYORDU

Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde kesin kararın verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Aaron Boupendza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bjkye yatarsiniz yine bu sene rekoru gelistirin 8 veya 9 yiyin

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