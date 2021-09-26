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Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından

26.09.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: "Çok keyifli bir maç oldu. Fenerbahçe olarak hakikaten her noktada çok ataktık, çok rahat bir maç oldu nihayetinde"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasının çok keyifli ve rahat bir maç olduğunu söyledi.

Yeni Hatay Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bilecik, takıma, teknik direktöre ve tüm kadroya canı gönülden tebriklerini ilettiğini aktardı.

Müthiş bir mücadele olduğunu belirten Bilecik, şöyle devam etti:

"Ama bunun yanı sıra şunun da altını çizmek isterim, öncelikle Hatay halkına, Hatayspor'a, Hatayspor yöneticilerine ve Hatay'daki tüm dostlarımıza bize muazzam bir karşılamadan tutun, centilmence bizlere dostluk yaptılar o bakımdan da onlara canı gönülden hem şahsım hem yönetimimiz hem sevgili Başkan Ali Koç adına çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de Hataylı olmanın ayrı bir keyfini de yaşıyorum ama sonuç olarak formamız belli, sarı-lacivert. Hatayspor bildiğiniz gibi ligin çok güçlü takımlarından. Müthiş güzel top oynuyor, göze hem hoş gözüken hem de akışları itibarıyla. Çok keyifli bir maç oldu, Fenerbahçe olarak hakikaten her noktada çok ataktık, çok rahat bir maç oldu nihayetinde. Ama son 30 dakikasına bakıldığı zaman gerçekten mücadelenin böyle çok üst düzey bir noktasına geldi, sonuç olarak da kazanmaktan dolayı müthiş derecede mutluyuz."

Maçın rahat geçeceğini tahmin etmediklerini çünkü Hatayspor'un güçlü bir takım olduğunu kaydeden Bilecik, 2-1'lik zaferle dönmekten mutlu olduklarını bildirdi.

Önlerinde zor maçlar olduğunu ifade eden Bilecik, "Takımımız son derece iyi oturmuş vaziyette." diye konuştu.

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