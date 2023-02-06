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Hatayspor futbolcusu Christian Atsu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Christian Atsu'nun son durumu!

06.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un forvet bölgesinde görev yapan başarılı futbolcusu Christian Atsu Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde göçük altında kaldı. Futbol camiasının endişeli bekleyişi devam ederken Ganalı futbolcunun yanı sıra, Onur Ergün ile Hatayspor sportif direktörü Taner Savut ve tercüman Emre'ye henüz ulaşılamadığı aktarıldı. Peki, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Christian Atsu hayatı ve biyografisi...

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem sonrası ulaşılamayan Christian Atsu'nun son durumu!

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu ile ilgili son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıklar sorgulamalara hız verdi. Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ile tercüman Emre'ye henüz ulaşılamadığı aktarıldı. İşte atayspor futbolcusu Christian Atsu hakkında merak edilenler...

CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Ganalı millî futbolcu Christian Atsu Hatayspor'da forma giymektedir.

CHRİSTİAN ATSU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Christian Atsu'nun altyapı kariyeri:

2009-2011 Porto

Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri

2011-2013 Porto
2011-2012 → Rio Ave
2013-2017 Chelsea
2013-2014 → Vitesse (kiralık)
2014-2015 → Everton (kiralık)
2015-2016 → Bournemouth (kiralık)
2016 → Málaga (kiralık)
2016-2017 → Newcastle United (kiralık)
2017-2021 Newcastle United
2021-2022 Al-Raed
2022- Hatayspor

Christian Atsu'nun Millî takım kariyeri:

2012- Gana

DEPREM SONRASI HATAYSPOR'DA 4 İSME ULAŞILAMIYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da derin hasar bıraktı. Hatayspor'dan birçok isim göçük altında kaldı. Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı enkazdan çıkarken, Taner Savut ve Christian Atsu'ya ulaşılabilmiş değil.

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