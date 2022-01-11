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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

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