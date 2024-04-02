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Hatayspor maçının kahramanı Mauro Icardi'den maç sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 23:20
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Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Hatayspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SERİYE DEVAM..."

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Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

"BAŞKANIMIZ HAKKINDA BAZI YORUMLAR YAPILMIŞ"

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Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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