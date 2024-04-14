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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den 3-0'lık İstanbulspor maçı sonrası istifa sinyali!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 19:28
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Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Hatayspor mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 3-0 kaybedilen İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.'' dedi.

"KARAR VERECEĞİM"

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Volkan Demirel, mağlubiyet sonrası bir karar vereceğini söyleyerek, ''Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

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