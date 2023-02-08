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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve ekibi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'den paylaşım...

08.02.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştıran ve yaşanan depremde Hatay'ın adeta sesi olan Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, ailesi ve takımını İstanbul'a getirdi. Sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla dikkatleri bölgeye çekmeyi başaran Demirel için uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve ekibi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'den paylaşım...

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen 10 şehirden biri olan Hatay'da teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel, yaptığı yardım çağrısıyla yürekleri dağlamıştı.

Depreme ailesiyle birlikte Hatay'da yakalanan Demirel, tüm takımı kendi evinde toplarken kurtarma çalışmalarında da aktif olarak görev aldı.

"BURADA HERKES PERİŞAN"

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Volkan Demirel, depremin hemen ardından yaptığı ilk paylaşımda "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin." sözleriyle hafızalara kazındı.

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İSTANBUL'A ULAŞTI

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En çok hasar gören illerin başında gelen Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılan, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulunan Demirel, ailesi ve takımıyla birlikte İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Havalimanında soruları yanıtsız bırakan Demirel için Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Hatay’ımızın sesi oldun, mücadelen hepimize umut oldu ve olmaya devam ediyor Kaptan" ifadelerine yer verildi.

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyadan acil yardım çağrısı yapmıştı. Ağlayarak konuşan Demirel, "Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen, bir şey yapın!" demişti.

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''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''
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