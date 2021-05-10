Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatay ekibi, bugün özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.



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