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Hatayspor'da Süper Lig coşkusu

ADANA HABERLERİ  | 12.07.2020 20:02 | Son Güncelleme

Hatayspor'da Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da, futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğüyle bordo-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik ekip sahada bir araya geldi.

Hatay ekibi, kenti ilk kez Süper Lig'de temsil edecek olmanının mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden yöneticiler ve Hatay protokolü de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

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