Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

BOUPENDZA'DAN İLK YARIDA 4 GOL

Konuk ekipte Aaron Boupendza, 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Boupendza daha önce Çaykur Rizespor ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.

Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.

