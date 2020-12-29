Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.
Konuk ekipte Aaron Boupendza, 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.
Boupendza daha önce Çaykur Rizespor ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.
Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.
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