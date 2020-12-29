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Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!

HATAYSPOR HABERLERİ  | 29.12.2020 20:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 5-0 önde kapatırken, Aaron Boupendza takımı adına 4 gole imza attı.

Hataysporlu Aaron Boupendza'dan 45 dakikada 4 gol!

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Yoğun yağmur nedeniyle dün oynanamayan karşılaşma bugüne ertelenmişti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

BOUPENDZA'DAN İLK YARIDA 4 GOL

Konuk ekipte Aaron Boupendza, 11, 17, 22 ve 45. dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Boupendza daha önce Çaykur Rizespor ve Karagümrük maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş ve 3 gol kaydemişti.

Golcü futbolcu, Rize karşısında 90+7'de attığı gol ile takımına son dakikada beraberliği getirirken; Karagümrük maçında da 23 dakikada 2 gol birden kaydetmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Efsun Yalan İstiFaA!
Maaşallah Gol oldu yağdı
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