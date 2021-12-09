Hatice Aslan ve Tolgahan Sayışman kavgası! "Öfke kontrolü yoktu"

"En Son Babalar Duyar", "Üç Maymun" ve "Kuzgun" gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Hatice Aslan

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, yıllar önce rol arkadaşı Tolgahan Sayışman ile dizi setinde yaşadığı kavgayı anlattı. 'Lale Devri' dizisine başladıkları ilk günlerden beri aralarının iyi olmadığı öğrenilen ikiliden Aslan'ın söylediği sözler, Sayışman'ı öfkelendirmişti.

Hatice Aslan'ın üzerine yürüyen Tolgahan Sayışman, "Yeter artık, sus!" diyerek, bağırmıştı. Aslan da Sayışman'a karşılık verince kavga büyümüştü.

"ÖFKE KONTROLÜ YOKTU"

Hatice Aslan bir dönem gündeme gelen bu olayla ilgili "Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım." diyen Aslan, "Zümrüt' karakteriyle sahneye girmek üzereydim. Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu Tolgahan'ın" şeklinde konuştu.

"ÖZÜR DİLEDİ VE BARIŞTIK"

Tolgahan Sayışman'ın özür dilemesinin ardından barıştıklarını dile getiren Hatice Aslan, "Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. 'İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz.' dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil." açıklamasını yaptı.



