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Hatice'den 'esneme' pozu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve kalçası hakkındaki yorumlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Hatice'den 'esneme' pozu

Geçtiğimiz günlerde bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu. Günlerdir kendisine gelene eleştirilere dair tek kelime etmeyen Hatice bu eleştirileri umursamadığını da yaptığı paylaşımlarla ima ediyor.

Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Hatice, "Hala uyuyanlar varmış. Hadi ama sağlık için önce esne, sonra terle. Ödül olarak güzel bir kahvaltı ile güne başla. Bakın ben esnemeye başladım bile" ifadelerini kullandı.

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Hatice'nin 'esneme' pozu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
hatice Şarkıcı Hatice

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