Hatice'den estetiksiz paylaşım! 'Gucci'nin mankeni olabilirmişim'

Geçtiğimiz hafta dünya gündeminde olan Gucci'nin yeni modeli Armine Harutyunyan'ı konuşmayan yok! 23 yaşındaki Ermeni model Milano Moda Haftası kapsamında ilk kez markanın defilesine çıktı. Defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çeken Armine sosyal medyada olay oldu.

Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzaktı.

Sosyal medya hesabı olan pek çok ünlü isim moda devinin bu seçimiyle ilgili olarak paylaşımlarda bulunurken, bunlardan biri de Hatice oldu. Yıllar önce çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Hatice bu fotoğrafa şu notu düştü:

“Sene 99 Radyo Şirin ve Nuray abla şimdi bu halimle Gucci’nin mankeni olabilirmişim yani…”

