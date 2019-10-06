Mynet Trend

Hatice'den estetiksiz paylaşım! 'Gucci'nin mankeni olabilirmişim'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Estetiksiz halini paylaşan Hatice son günlerde gündemde olan Gucci'nin yeni modeline göndermede bulundu.

Hatice'den estetiksiz paylaşım! 'Gucci'nin mankeni olabilirmişim'

Geçtiğimiz hafta dünya gündeminde olan Gucci'nin yeni modeli Armine Harutyunyan'ı konuşmayan yok! 23 yaşındaki Ermeni model Milano Moda Haftası kapsamında ilk kez markanın defilesine çıktı. Defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çeken Armine sosyal medyada olay oldu.

Capture

Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzaktı.

gucci

Sosyal medya hesabı olan pek çok ünlü isim moda devinin bu seçimiyle ilgili olarak paylaşımlarda bulunurken, bunlardan biri de Hatice oldu. Yıllar önce çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Hatice bu fotoğrafa şu notu düştü:

hatice-ic

“Sene 99 Radyo Şirin ve Nuray abla şimdi bu halimle Gucci’nin mankeni olabilirmişim yani…”

PARTNERKylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!
Banyoda olay poz! 'Yok artık' dedirttiBanyoda olay poz! 'Yok artık' dedirtti
Hailey Baldwin'in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattıHailey Baldwin'in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatice gucci Armine Harutyunyan

En Çok Okunan Trend Haberler

Üniversitede skandal 'taciz' olayı! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Üniversitede skandal 'taciz' olayı! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

Aydın'da korkunç olay! Babasına dehşeti yaşattı: Penisini keserek...

Aydın'da korkunç olay! Babasına dehşeti yaşattı: Penisini keserek...

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Eşine taciz ettiğini söyledi, evini bastı ve...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Polat ayna karşısında şov yaptı

Banyoda olay poz! 'Yok artık' dedirtti

Hailey Baldwin'in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Hailey Baldwin'in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Çukur'un Cumali'si Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı

Çukur'un Cumali'si Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı sınıfta kaldı!

Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı sınıfta kaldı!

Alişan ile oğlu Burak'ın yemek videosu! "İki dişinde her şeyi yiyemezsin"

Alişan ve oğlu Burak'ın yemek videosu olay oldu!

Kylie Jenner eski sevgilisini unutamadı

Kylie Jenner eski sevgilisini unutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.