Hatice'den şimdi de yatak paylaşımı

Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran Hatice durmuyor.

Geçen günlerde yaptığı amatör Beyonce dansı ile gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu kez de yatakta söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 270 bin takipçisi olan Hatice'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ancak takipçileri Hatice'nin yatağın içinde topuklu ayakkabıyla olmasına da taktı. Takipçileri Hatice'nin bu hallerini hem beğendi hem eleştirdi.

Sivas'ta vereceği konser öncesinde kaldığı otel odasında pozlar veren şarkıcı Hatice "Yediklerinizi değil giydiklerinizi paylaşın" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.



