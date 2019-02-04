Hatice'den şimdi de yatak paylaşımı

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ÜNLÜLER  | 04.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Hatice bu sefer de yatak performansıyla olay oldu.

Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran Hatice durmuyor.

Geçen günlerde yaptığı amatör Beyonce dansı ile gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu kez de yatakta söylediği şarkı ile dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 270 bin takipçisi olan Hatice'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ancak takipçileri Hatice'nin yatağın içinde topuklu ayakkabıyla olmasına da taktı. Takipçileri Hatice'nin bu hallerini hem beğendi hem eleştirdi.

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Sivas'ta vereceği konser öncesinde kaldığı otel odasında pozlar veren şarkıcı Hatice "Yediklerinizi değil giydiklerinizi paylaşın" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
hatice hatice dans

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
piyasa yapıyor işte fiyat arttırma politikaları bunlar
Şarkıcı Hatice "Yediklerinizi değil giydiklerinizi paylaşın" notunu da düşmeyi ihmal etmedi, diyor haberde. İyide sen giymediklerini paylaşmışsın be kuzum!
sese bak hizaya gel aç kaldı galiba müşteri avına çıkmış
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