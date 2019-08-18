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Hatice gecelikle sahneye çıktı!

Kubra Akalın Kubra Akalın
ÜNLÜLER  | 18.08.2019 12:20 | Son Güncelleme

Yaptığı her paylaşımı olay olan şarkıcı Hatice sahneye çıkarken giydiği gecelikle dikkat çekti. Daha önce podyumda kalçalarını açan Hatice yine olay olmayı başardı.

Her yaptığı olay olan şarkıcı Hatice bu sefer giydiği sahne kostümüyle dikkat çekti. Sahneye gecelikle çıkan Hatice yine olay olmayı başardı.

Şarkıcı Hatice instagram hesabından video paylaştı. Hatice yaptığı paylaşımda, "Bilen bilir beni; akşam 10"da uykuya dalan ben sabah 5’te sahne alırsam da tabii ki de babydoll giyinip çıkarım. Dün gece bomba bir geceye imza attık gelen herkese çok ama çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

Hatice'nin bu paylaşımına bir kısım takipçisi beğeni yağdırırken bir kısım ise eleştiri yağdırdı.


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