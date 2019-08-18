Hatice gecelikle sahneye çıktı!

Her yaptığı olay olan şarkıcı Hatice bu sefer giydiği sahne kostümüyle dikkat çekti. Sahneye gecelikle çıkan Hatice yine olay olmayı başardı.

Şarkıcı Hatice instagram hesabından video paylaştı. Hatice yaptığı paylaşımda, "Bilen bilir beni; akşam 10"da uykuya dalan ben sabah 5’te sahne alırsam da tabii ki de babydoll giyinip çıkarım. Dün gece bomba bir geceye imza attık gelen herkese çok ama çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.

Hatice'nin bu paylaşımına bir kısım takipçisi beğeni yağdırırken bir kısım ise eleştiri yağdırdı.



