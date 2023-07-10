Hatice Şendil'in yüzündeki değişim olay olmuştu! Sırrını açıkladı, yorum yağdı

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak Fox Tv'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Yüzündeki değişime 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış', 'Öceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

Hatice Şendil, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.

Yüzündeki değişimin sırrı olarak yorumlanan bu videoya yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'Neden dürüstçe söylemezler ki', 'Buzlu suyla bizi kandırıyor', 'Bende inandım', 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.



