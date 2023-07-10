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  4. Hatice Şendil'in yüzündeki değişim olay olmuştu! Sırrını açıkladı, yorum yağdı

Hatice Şendil'in yüzündeki değişim olay olmuştu! Sırrını açıkladı, yorum yağdı

10.07.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan 'İyilik' dizisinde rol alan Hatice Şendil'in yüzündeki değişim gündem olmuştu. Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı. Yüzündeki değişimin sırrı olarak yorumlanan bu videoya yorum yağdı.

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak Fox Tv'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Yüzündeki değişime 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış', 'Öceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

Hatice Şendil değişm

Hatice Şendil, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.

Hatice Şendil 1

Yüzündeki değişimin sırrı olarak yorumlanan bu videoya yorum yağdı.

Hatice Şendil 2

Sosyal medyada; 'Neden dürüstçe söylemezler ki', 'Buzlu suyla bizi kandırıyor', 'Bende inandım', 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı.

Hatice Şendil 3

Hatice Şendil 4

Hatice Şendil 5

Hatice Şendil 6

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"Sana bir kere daha hayran kaldım" diyerek kocasının paylaşıp..."Sana bir kere daha hayran kaldım" diyerek kocasının paylaşıp...
Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil Oyuncu

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