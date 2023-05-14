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Hatice yine olay oldu! Oy kullanmaya giderken bakın ne giydi

14.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı Hatice oy kullanmaya geçen yıllarda olduğu gibi oldukça şık gitti. Beyazlar içindeki şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

Hatice yine olay oldu! Oy kullanmaya giderken bakın ne giydi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ederken şarkıcı Hatice sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı Hatice, geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de oldukça şıktı.

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Beyazlar içinde oyunu kullanan şarkıcı Hatice sandık başında poz vermeyi de ihmal etmedi.

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"DEMOKRASİ CANLANACAK"

Hatice paylaşımına "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız" notunu düştü.

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Hatice sosyal medya

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