Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Bugünkü gezi rotamız Hititlerin başkenti olan Hattuşaş Antik Kenti. Antik çağlardan günümüze farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Çorum'un bu eşsiz tarihi değeri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

“Bin Tanrılı şehir” olarak söz edilen Hattuşa ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından. Kent, tarih sahnesinde, Hitit İmparatorluğu'nun MÖ 17. ile 13. yüzyıllar arasında başkenti olarak yer almış. Hadi gelin bu kültürel mirası daha yakından tanıyalım. Hattuşaş Antik Kenti'nde tarihte yolculuğa çıkalım.

HATTUŞAŞ ANTİK KENTİ NEREDE?

Hattuşaş nerede?
Hattuşaş Antik Kenti Çorum'un Sungurlu ilçesinin güneydoğusunda, Boğazkale ilçesinin yakınlarında bulunuyor.

hattuşa örenyeri

Hattuşaş'a nasıl gidilir?
Ankara-Samsun yolu üzerinde yer alan Sungurlu'dan saparak 30 km sonra Boğazkale'ye ulaşabilirsiniz.

Hattuşaş-Çorum arası 82 km.

Hattuşaş Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın.

HATTUŞAŞ TARİHİ

Hattuşaş hangi uygarlığa aittir? Hattuşaş Hititlerin Geç Tunç Çağı krallığının başkentiymiş. Hatti Ülkesi olarak anılan bu krallığın tarihi, M.Ö. 17. yüzyıldan 12. yüzyıl başlarına kadar süren neredeyse beş yüzyıllık bir dönemi kapsıyor. Hitit İmparatorluğu gücünün doruğundayken Anadolu ve Kuzey Suriye boyunca Fırat Nehri’ne ve Mezopotamya’nın batı eşiğine kadar uzanıyormuş. İmparatorluğun can damarı konumundaki Hattuşaş gelişiminin doruğuna vardığında, 185 hektarı aşan alanıyla antik Yakındoğu’nun en büyük kentsel merkezlerinden biri olmuş.

hattuşaş çorum

Aynı alandaki eski bir yerleşme M.Ö. 18. yüzyıl ortalarında burayı lanetleyen Anitta adlı bir kral tarafından yıkılmış. İlk Hitit krallarından olan Hattuşili, laneti hiçe sayarak kenti yeniden inşa ettirmiş ve akropolüne bir saray kondurmuş. Şimdi Büyükkale olarak anılan yapı, kuzeyden neredeyse zapt edilemez yapıdaymış.

hattuşaş nerede

Ancak yeni kentin güneyde yeterli savunması yokmuş. Yaklaşık iki yüzyıl sonra bir sur inşa edilmesine kadar düşman saldırılarına açık kalmış. Sur kenti ancak yirmi-otuz yıl koruyabilmiş. Hitit uygarlığı her yönden saldırılar başlatan düşman kuvvetlerin baskınına uğrayarak yağmalanmış ve yakılmış. Ve tarihte yok oluşun eşiğine gelmiş.

Sonunda işgal kuvvetleri Şuppiluliuma'nın askerî dehası sayesinde ülkeden püskürtülmüş; o sırada henüz bir prens olan Şuppiluliuma en büyük Hitit krallarından biri haline gelmiş. Başkentin yeniden inşa çalışmaları, Hitit Krallığı’nın neredeyse iki yüzyıl sonraki nihai çöküşüne kadar sürmüş.

HATTUŞA YEŞİL TAŞ

Hattuşa Antik Kenti'nde bulunan "yeşil taş", bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antik kent içinde Büyük Tapınak bölgesinde yer alan koyu yeşil renkteki büyük kaya parçasının nereden ve nasıl geldiği bilinmiyor. Halk arasında "dilek taşı" olarak nitelendirilen kaya parçası, renginin yanı sıra büyüklüğü ve parlak yüzeyi ile ilgi görüyor. Bölgede uzun yıllardır kazı çalışmaları sürdürülmesine rağmen yeşil kayanın arkeolojik olarak bulunduğu yere nasıl geldiği, niçin kullanıldığına yanıt bulunamıyor.

hattuşaş

HATTUŞA ÖRENYERİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Hattuşaş giriş ücreti 2021 yılı için 12 TL. Müze kart burada geçerli. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi 08:00 - 19:00
Kış Dönemi 08:00 - 17:00

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Torosların özgün mimarisi: Düğmeli EvlerTorosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler
Dünyanın en büyük volkanı: Süperyanardağ YellowstoneDünyanın en büyük volkanı: Süperyanardağ Yellowstone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Çıplak sahne itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Sudan Piramitleri: Çölün ortasında saklı bir hazine

Sudan'ın saklı hazinesi: Piramitler

Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

TV yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

Ballıca Mağarası nerede? Ballıca Mağarası giriş ücreti, özellikleri, faydaları

Türkiye'de eşi benzeri yok!

Girlevik Şelalesi nerede? Girlevik Şelalesi'ne nasıl gidilir? Girlevik Şelalesi Erzincan

Burayı görmeden dönmüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.