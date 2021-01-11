Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Hattuşaş hangi uygarlığa aittir? Hattuşaş Hititlerin Geç Tunç Çağı krallığının başkentiymiş. Hatti Ülkesi olarak anılan bu krallığın tarihi, M.Ö. 17. yüzyıldan 12. yüzyıl başlarına kadar süren neredeyse beş yüzyıllık bir dönemi kapsıyor. Hitit İmparatorluğu gücünün doruğundayken Anadolu ve Kuzey Suriye boyunca Fırat Nehri’ne ve Mezopotamya’nın batı eşiğine kadar uzanıyormuş. İmparatorluğun can damarı konumundaki Hattuşaş gelişiminin doruğuna vardığında, 185 hektarı aşan alanıyla antik Yakındoğu’nun en büyük kentsel merkezlerinden biri olmuş.

“Bin Tanrılı şehir” olarak söz edilen Hattuşa ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından. Kent, tarih sahnesinde, Hitit İmparatorluğu'nun MÖ 17. ile 13. yüzyıllar arasında başkenti olarak yer almış. Hadi gelin bu kültürel mirası daha yakından tanıyalım. Hattuşaş Antik Kenti'nde tarihte yolculuğa çıkalım.

Aynı alandaki eski bir yerleşme M.Ö. 18. yüzyıl ortalarında burayı lanetleyen Anitta adlı bir kral tarafından yıkılmış. İlk Hitit krallarından olan Hattuşili, laneti hiçe sayarak kenti yeniden inşa ettirmiş ve akropolüne bir saray kondurmuş. Şimdi Büyükkale olarak anılan yapı, kuzeyden neredeyse zapt edilemez yapıdaymış.

Ancak yeni kentin güneyde yeterli savunması yokmuş. Yaklaşık iki yüzyıl sonra bir sur inşa edilmesine kadar düşman saldırılarına açık kalmış. Sur kenti ancak yirmi-otuz yıl koruyabilmiş. Hitit uygarlığı her yönden saldırılar başlatan düşman kuvvetlerin baskınına uğrayarak yağmalanmış ve yakılmış. Ve tarihte yok oluşun eşiğine gelmiş.

Sonunda işgal kuvvetleri Şuppiluliuma'nın askerî dehası sayesinde ülkeden püskürtülmüş; o sırada henüz bir prens olan Şuppiluliuma en büyük Hitit krallarından biri haline gelmiş. Başkentin yeniden inşa çalışmaları, Hitit Krallığı’nın neredeyse iki yüzyıl sonraki nihai çöküşüne kadar sürmüş.

HATTUŞA YEŞİL TAŞ

Hattuşa Antik Kenti'nde bulunan "yeşil taş", bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antik kent içinde Büyük Tapınak bölgesinde yer alan koyu yeşil renkteki büyük kaya parçasının nereden ve nasıl geldiği bilinmiyor. Halk arasında "dilek taşı" olarak nitelendirilen kaya parçası, renginin yanı sıra büyüklüğü ve parlak yüzeyi ile ilgi görüyor. Bölgede uzun yıllardır kazı çalışmaları sürdürülmesine rağmen yeşil kayanın arkeolojik olarak bulunduğu yere nasıl geldiği, niçin kullanıldığına yanıt bulunamıyor.