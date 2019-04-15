Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini: Kuğu fırtınası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 15 Nisan 2019 Pazartesi (bugün) Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte ülkemizin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı. Uzmanlar ayrıca vatandaşları bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayı olarak tanımlanan "kuğu fırtınası"na karşı da uyarıyor. Havaların ısındığı günlerde ortaya çıkan kuğu fırtınası, Türk denizcilerinin fırtına takviminde de yer almaktadır. KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN OLUR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi çerçevesinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisine alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yenden getirir. Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Gün boyu ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimleri ile Akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Yozgat, zamanla Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı veçok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BAYBURT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra batısı kuzeydoğu dan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 6 (50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.