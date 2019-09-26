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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminleri? (26 Eylül bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.09.2019 07:47 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan hava durumu verilerine göre 26 Eylül bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken; öğleden sonra Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Karadeniz genelinde etkisini artıracak olan yağışlı hava, pazar günü itibariyle yurdu terk ederken; sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak. İşte il il hava durumuyla ilgili son tahminler...

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminleri? (26 Eylül bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

26 eylül hava durumu

SICAKLIKLAR ARTIYOR

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA RÜZGARA DİKKAT!

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Hafta sonu ise Karadeniz genelinde ve Doğu Anadolu'da etkisini artıracak olan yağışlı hava, pazar günü itibariyle yurdu terk ediyor.

29 eylül cumartesi hava durumu

Güneşli havanın etkisini artırmasıyla birlikte güneyde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

30 eylül hava durumu

26 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusu sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinde 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusunda zaman zaman güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji hafta sonu hava durumu

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