Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminleri? (26 Eylül bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunun hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA RÜZGARA DİKKAT!

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu Bölgesinin güney ve doğusunda öğleden sonra kuvvetli(30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Hafta sonu ise Karadeniz genelinde ve Doğu Anadolu'da etkisini artıracak olan yağışlı hava, pazar günü itibariyle yurdu terk ediyor.

Güneşli havanın etkisini artırmasıyla birlikte güneyde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.