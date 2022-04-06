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Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar

06.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berk Canberk ve ekibi araçlarına, özelleştirilmiş yeni nesil basit sensörler takarak hava kalitesini ölçecek - Prof. Dr. Canberk: - "Hareketli cihazların üstüne yerleştireceğimiz mikro kontrol temelli basit sensörler sayesinde hava kalitesi ile ilgili bütün verileri toplayacağız" - "Türkiye'de projeyi 1 senede uygulamaya geçireceğiz. Projemizle biz hava kalitesini yapay zeka yöntemleriyle tespit edeceğiz"

Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), araçlara yerleştirecekleri özelleştirilmiş yeni nesil basit sensörlerle, hava kirliliğine ilişkin anlık veriler toplayarak kirliliği yapay zekayla tespit edecek.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berk Canberk ve ekibi, geleceğin akıllı şehirleri kapsamında hava kirliliğini yapay zekayla tespit için çalışıyor.

Ekip, bu kapsamda araçların üzerine hava kalitesini ölçmek üzere özelleştirilmiş yeni nesil basit sensörleri monte edecek. Sensörlerden elde edilen veriler doğrultusunda hava kirliliği yapay zeka kullanılarak hesaplanacak.

Prof. Dr. Canberk'in eş yürütücü olarak yer aldığı ''Kitle Kaynak Yöntemi Yardımıyla Yapay Zeka Destekli Ölçeklendirilebilir ve Güvenilir Hava Kalitesi Yönetimi" proje aynı zamanda "UK Royal Society" tarafından York Üniversitesi ile ortak destek almaya hak kazandı.

Canberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Planları çerçevesinde, akıllı şehirlerin ve hava kalitesinin önemli bir yer tuttuğunu ve önümüzdeki 30 yıl için tüm dünyada akıllı şehirlerle ilgili bu konuda çok sayıda planın olduğunu söyledi.

Bu planlar dahilinde hava kalitesinin ölçülmesi, derecelendirilmesi, tahmini üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını da belirten Prof. Canberk, "Biz de buradan yola çıkarak İngiltere York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamed Ahmedi ile iş birliğiyle hava kalitesinin yapay zeka destekli tahmini, görüntülenmesi üzerine bir çalışmaya başladık." diye konuştu.

- Sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uygulanacak

Canberk, York Üniversitesi ve İTÜ tarafından ortaklaşa olarak araçların üzerine takılacak sensörlerin tasarımların yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İTÜ Olarak, yapay zekayla hava kalitesinin nasıl hızlı ve etkin tahmin edilebileceğini, nasıl öngörüler yapılabileceği üzerine çalışma başlattık. Çalışmamız 2 senelik bir proje. İTÜ olarak projede cihazlardan alınacak olan verilerin düzgün şekilde toplayıp, toplandıktan sonra da bunun bir merkeze aktarılıp bu merkezin yardımıyla akıllı şekilde buradaki hava kalitesinin tahminini yapacağız.

Projeyi İstanbul'da özellikle sanayinin yoğun olarak çalıştığı ve gün içerisinde trafiğin yoğun olarak devam ettiği bölgelerde uygulamayı planlıyoruz. Hareketli cihazların üstüne yerleştireceğimiz mikro kontrol temelli basit sensörler sayesinde hava kalitesinin ile ilgili bütün verileri toplayacağız. Bunları topladıktan sonra, her veriyi gönderme şeklinde değil, sadece içinde önemli içerik barındıran seçici bir veri gönderme işlemi yaparak, bu veriyi belli oranda temizleme, temizledikten sonra da hatalı verileri ayıklama şeklinde bir tahminleme mekanizması yapacağız. Türkiye'de projeyi 1 senede uygulamaya geçireceğiz. Projemizle biz hava kalitesini yapay zeka yöntemleriyle tespit edeceğiz."

- "Projeyle halkımızın daha bilinçli şekilde yaşamasını hedefliyoruz"

Projeyle hava kirliliğini tespit edip, uyarılarda bulunmaya hedeflediklerini altını çizen Canberk, hava kirliliğinin dijital ortamda ölçülebilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Canberk, projeyi uygulayacakları bölgelerde hava kirliliğinin yüksek olabileceğinin altını çizerek, "Yapay zeka teknolojisi ve üniversitemizdeki sunucularımızla hava kirliliğini tahmin edip hava kalitesi haritalandırmasını doğru çıkartıp öngörü mekanizmalarını geliştirmeyi planlıyoruz. Böylece hangi bölgede daha fazla hava kirliliği olabilir, hava kalitesi nerelerde hangi saatlerde daha iyi olabilir, burada hangi saatlerde yürüyüş yapılabilir, bisiklete binilebilir, gezmeye çıkabilirsiniz, 'Bu bölgede çok trafik var, bu saatlerde dikkat edin' gibi uyarılarla halkımızın hava kalitesine karşı çok daha bilinçli bir şekilde hareket etmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Canberk, hava kirliliğiyle ilgili verileri bütün kurumlarla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

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