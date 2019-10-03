Mynet Trend

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı)

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.10.2019 07:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde bugün güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Yarından itibaren ise yağmur batıdan ülkemize giriş yapacak. İşte il il hava durumuyla ilgili son tahminler...

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuyla ilgili son verilerine göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak.

3 EKİM PERŞEMBE

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONUNA DİKKAT! YAĞMUR GELİYOR

4 Ekim Cuma yarından itibaren ise yağışlı ve soğuk havanın batıdan ülkemize giriş yaparak hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

4 EKİM CUMA

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, öğle doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam batısı 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, gece doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa), akşam 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece 2,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinde Orta Akdeniz’de 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Balkonda kahve içen çocuğa pompalı tüfekle saldırdılar!Balkonda kahve içen çocuğa pompalı tüfekle saldırdılar!
3 gündür her yerde aranıyordu! Akrabası şans eseri fark etti!3 gündür her yerde aranıyordu! Akrabası şans eseri fark etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji son hava durmnu tahminleri hava durumu 3 ekim hava durumu yağmur rüzgar sıcaklık

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

En iyi kalçanın sahibi belli oldu!

En iyi kalçanın sahibi belli oldu!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da dehşet! Balkonda kahve içen çocuğa pompalı tüfekle saldırdılar!

Balkonda kahve içen çocuğa pompalı tüfekle saldırdılar!

3 gündür her yerde aranıyordu! Akrabası şans eseri fark etti!

3 gündür her yerde aranıyordu! Akrabası şans eseri fark etti!

Belediye başkanı kapıyı kırıp içeri girmişti! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Şüpheli ölüm! 3'üncü kattan düştü

Şüpheli ölüm! 3'üncü kattan düştü

Çantasındaki OGS ile otobüse bindi, büyük şok yaşadı

Çantasındaki OGS ile otobüs yolculuğu pahalıya patladı

İBB'den metrobüs açıklaması

İBB'den metrobüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.