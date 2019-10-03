Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuyla ilgili son verilerine göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. HAFTA SONUNA DİKKAT! YAĞMUR GELİYOR 4 Ekim Cuma yarından itibaren ise yağışlı ve soğuk havanın batıdan ülkemize giriş yaparak hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olması bekleniyor. İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı