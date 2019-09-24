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Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar artıyor, yağışlı hava geri geliyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.09.2019 08:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji, günlük hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu itibariyle yüzünü gösteren güneşli hava bugün de yurdun büyük çoğunluğunda etkisini gösterecek, ancak öğleden sonra Marmara ve Ege'de yağışlı hava etkili olacak. Ülke genelinde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek. İşte 24 Eylül (bugün) il il son hava durumu tahminleri...

Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar artıyor, yağışlı hava geri geliyor

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülke genelinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Ancak batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT!

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SICAKLIKLAR ARTIYOR

Ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile gece saatlerinde Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeybatısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-4- km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 2 ila 4 (10-30 km/za) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan zamanla doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatı, kuzeyi güneydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, batısı batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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