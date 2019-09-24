Hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar artıyor, yağışlı hava geri geliyor

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; ülke genelinde bugün güneşli bir hava etkili olacak. Ancak batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT! Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. SICAKLIKLAR ARTIYOR Ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 24°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile gece saatlerinde Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeybatısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. RİZE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. AĞRI °C, 25°C

Az bulutlu ve açık ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-4- km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 2 ila 4 (10-30 km/za) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.