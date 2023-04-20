Havaalanı nasıl yazılır, havaalanı yazımı nasıl olmalıdır? Havaalanı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışı konusunda TDK güvenilir bir kaynaktır. TDK’ye girerek hem kelimenin doğru yazımı hem de anlamı öğrenilebilir. Havaalanı kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığını öğrenmek için de TDK’ye bakılabilir. Yazımı esnasında sıkça hata yapılan bir kelime olduğu için yazım yanlışına neden olan bir sözcüktür. Bu hataya düşmemek için havaalanı kelimesinin nasıl yazıldığını öğrenmek ya da her defasında TDK’den bakmak gerekir.

Uçakların kalkış ve inişini sağlamak için düzenlenen düz ve geniş yere havaalanı denir. Bu sözcük gün içinde özellikle turizm şirketlerinde sıkça kullanılır. Dolayısıyla yazılışını doğru bilmek oldukça önemlidir. Havaalanı yazımı konusunda pek çok kişi hata yapar. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir birleşik sözcüktür. Hava ve alan kelimeleri birleşerek bu kelimeyi oluşturmuştur. Aynı zamanda iki sesli harfin yan yana gelmesinden dolayı da insanlar sık sık yazım yanlışı yapar. Ancak havaalanı kelimesi her zaman birleşik yazılmalıdır.

Havaalanı ayrı mı yazılır?

Havaalanı bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır diye sıkça merak edilir. İki kelimenin birleşmesiyle oluşan bu sözcük, konuşma dilinde olduğu kadar yazı dilinde de doğru kullanılmalıdır. Özellikle yazım hatasından, anlatım bozukluğundan ve anlam kaymasından kaçınmak için bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği iyi öğrenilmelidir. Havaalanı kelimesinin yazılışı daima bitişiktir; bu konuda herhangi bir istisna yoktur.

Havaalanı yazımı ile ilgili örnek cümleler

Havaalanı doğru yazılışı konusunda bilgi edinmek için TDK’nin sayfasına bakılabilir. Havaalanı TDK kuralları gereğince bitişik yazılır. Bu sözcüğün cümle içindeki doğru ve yanlış kullanımı ile ilgili aşağıda örnekler verilmiştir: