Bilim kurgu nasıl yazılır, bilim kurgu yazımı nasıl olmalıdır? Bilim kurgu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle birleşik kelimeler oluşur. Bu birleşik kelimeler duruma göre ayrı ya da bitişik olarak yazılabilir. Elbette nasıl yazılması gerektiğine dair belli kurallar bulunur. Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen bu kurallar sayesinde imla kurallarını uyguluyor ve dikkat etmeye çalışıyoruz. TDK tarafından belirlenen kurallara göre kelimelerin birleşmesinde yeni bir anlam ortaya çıkıyorsa birleşik yazılmalıdır. Birleşen kelimelerin anlamı değişmiyorsa ayrı yazılmalıdır. Türkçede en çok hata yapılan yazım kuralları arasında birleşik kelimeler konusu yer alıyor. Bilim kurgu kelimesi de nasıl yazılması gerektiği konusunda oldukça kafa karıştıran kelimelerden biridir. Kelime anlamları ve imla kuralları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, TDK’nin çevrimiçi ortamda sunduğu yazım kılavuzları ve sözlüklerden kolayca yararlanabiliyor.

Bilim kurgu nasıl yazılır?

İmla kurallarını önemseyen kişiler bilim kurgu gibi kelimelerin doğru yazılışlarını hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapıyor. Bilim kurgu yazımı ayrı mı yoksa birleşik mi olması gerektiği konusunda birçok insanın kafası karışıyor. TDK tarafından açıklanan kurallara göre Bilim kurgu doğru yazılışı ayrı olması gereken bir kelimedir. Ayrı yazılması gerekip, birleşik yazılan kelimeler ise yazım yanlışı sınıfında değerlendiriliyor.

Bilim kurgu ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından analiz edilen kelimeler kapsamında, bilim kurgu TDK sitesinde ayrı yazılması gereken kelimeler grubunda yer alıyor. Buna göre kelimenin birleşik yazılması imla hatası olarak değerlendiriliyor. Kısaca doğru kullanımı “Bilim kurgu“ biçiminde olması gerekir.

Bilim kurgu bitişik mi yazılır?

Bilim kurgu kelimesi gündelik yaşamda pek çok insan tarafından sıklıkla kullanılan, hatta sohbetlerin esas konusu olarak geçen bir kelimedir. Kelimenin anlamı; günümüzde hayal ürünü olan, kullanımda olmayan bilim ve teknoloji araçlarının kullanılması ve genelde gelecek hakkında hikayeler oluşturulmasıdır. Bilim kurgu kelimesi genellikle bitişik olarak yanlış yazılır. Ancak kelimenin doğru kullanım şekli “bilim kurgu” olarak ayrı yazılmasıdır. TDK tarafından belirlenen kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir: