Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde

Tayland'dan Tel Aviv'e gelen 24 yaşındaki bir İsrailli adamın, valizinde yüklü miktarda para değerinde yaklaşık 200 egzotik hayvanla yakalandığı açıklandı.

Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde

İsrail'de Ben Gurion Havaalanı'nda Tayland'dan dönen 24 yaşındaki bir yolcunun valizinden çıkanlar şoka uğrattı.

Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde 1

Yolcunun bu egzotik hayvanları İsrail'e kaçak olarak sokmaya çalıştığı öğrenildi. Valizden 186 yılan, kaplumbağa, yengeç, kurbağa, kertenkele ve daha pek çok amfibi çıktı. yolcuların eşyalarını beyan etmeleri gereken gümrük şeridinden geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde 2

ÜLKEYE İADE EDİLECEK

Yetkililerin yayınladığı fotoğraflarda birden fazla kertenkelenin küçük plastik kutulara sıkıştırıldığı, yılanların poşetlere doldurulduğu, bir kurbağanın ise dar bir plastik kutuya tıkıldığı görüldü. Yetkililer şimdi hayvanları getirildikleri ülkeye iade edecek.

Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Afrika, 153 Filistinli sığınmacıya ülkeye giriş izni verdiGüney Afrika, 153 Filistinli sığınmacıya ülkeye giriş izni verdi
Büyük depremde suya gömülmüştü! İstanbul'daki o ada yeniden belirdiBüyük depremde suya gömülmüştü! İstanbul'daki o ada yeniden belirdi

Anahtar Kelimeler:
yılan kertenkele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.