Havaalanında yakalandı! Valizinden çıktı, binlerce dolar değerinde

İsrail'de Ben Gurion Havaalanı'nda Tayland'dan dönen 24 yaşındaki bir yolcunun valizinden çıkanlar şoka uğrattı.

Yolcunun bu egzotik hayvanları İsrail'e kaçak olarak sokmaya çalıştığı öğrenildi. Valizden 186 yılan, kaplumbağa, yengeç, kurbağa, kertenkele ve daha pek çok amfibi çıktı. yolcuların eşyalarını beyan etmeleri gereken gümrük şeridinden geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

ÜLKEYE İADE EDİLECEK

Yetkililerin yayınladığı fotoğraflarda birden fazla kertenkelenin küçük plastik kutulara sıkıştırıldığı, yılanların poşetlere doldurulduğu, bir kurbağanın ise dar bir plastik kutuya tıkıldığı görüldü. Yetkililer şimdi hayvanları getirildikleri ülkeye iade edecek.