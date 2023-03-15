Havacılık Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Havacılık Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Havacılık Yönetimi Bölümü henüz ismi az duyulan bir bölüm de olsa oldukça hızlı bir şekilde gelişmektedir. Üniversitelerde giderek programlara eklenmekle beraber, önü açık bir lisans bölümüdür. Eşit ağrılık puan türünden öğrenci kabul eden bu bölüm, oldukça geniş bir iş olanağına da sahiptir. Pek çok iş tanımının bir arada olduğu bu meslek, havacılık sektörü açısından büyük bir önem arz eder. Hem sevilen hem de ilgi çeken havacılık yönetimi için bölümü başarıyla tamamlamak ve gerekli yerlere iş başvurusunda bulunmak yeterlidir.

Havacılık Yönetimi Bölümü nedir?

Havacılık yönetimi havaalanlarındaki ticari faaliyetleri yürütmeyi kapsayan, pazarlama, reklam, sevkiyat gibi süreçleri düzenleyen bir disiplindir. Bu disiplin üniversitelerde havacılık yönetimi bölümü olarak okutulur. Bu bölüm, havacılık sektöründeki firmaların verimli, etkili ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bölümün amacı ise kişilere havacılık alanında beceri kazandırmak ve havacılık sektörünün gelişmesini sağlamak için personel yetiştirmektir.

Havacılık Yönetimi Bölümünde ilk yıl havacılık yönetim temelleri, ikinci yıl uçuş harekat, üçüncü yıl uçuş performansı ve son yıl da havaalanı terminal yönetimine dair dersler verilir. Bu dersler sayesinde havacılık yönetimine dair detaylı bilgiler edinen öğrenciler, mesleğin gerektirdiği bilgi birikime de sahip olur. Havacılık Yönetimi Bölümü dersleri:

Havacılık

Genel iktisat

Meteoroloji

Havacılık güvenliği ve emniyeti

Yer hizmetleri

Sivil havacılık

Yolcu hizmetleri

Uçuş teorisi

Hava taşımacılığı

Yönetim ve organizasyon

Havayolu yönetimi

Havaalanı faaliyetleri

Hava aracı bakım yönetimi

Harekat performans

Ekip kaynak yönetimi

Havaalanı yönetimi

Havayolu pazarlaması

Havacılık hukuku

Hava trafik hizmetleri

Havaalanı tasarımı

Kriz yönetimi

Havacılık Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Havacılık Yönetimi Bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alır. Adı çok duyulan bir bölüm olmasa da pek çok üniversitede yer alan bir bölümdür. Eşit ağırlık puan türünden öğrenci alır ve 8 dönemlik eğitim boyunca havacılık ve havacılık yönetimi alanında faydalı olabilecek dersler verir. 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ise stajlarını yaptıktan sonra havacılık yönetimi alanında çeşitli pozisyonlarda çalışmaya hazır olur. Operasyonel ve yönetimsel alanlarda çalışabilecek nitelikli personel yetiştiren Havacılık Yönetimi Bölümünün 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora ile bu alanda daha profesyonel olmak da mümkündür. Bu sayede üniversitelerde akademisyen olarak da çalışılabilir.

Havacılık Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler, havaalanı yönetici olarak görevlerini yerine getirir. Ayrıca havaalanı içinde uçuş hareket sorumlusu ve güvenlik uzmanı olarak çalışmak için de bu bölümden mezun olmak gerekir. Havacılık sektöründe yer alan firmaların çeşitli alanlarında yer alan Havacılık Yönetimi mezunları, departmanlar arası ve departmanların kendi içindeki karmaşık yapıyı düzenleme açısından önemli bir role sahiptir. Havacılık Yönetimi mezunları genel olarak şu görevlere sahiptir:

Hava ulaştırmacılığı alanında sorunları tespit edip çözmek

Yolcuların rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak

Kargo ve lojistik hizmetlerin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak

Kriz anlarında gerekli aksiyonları alarak sistemin düzenli işleyişine katkı sağlamak

Havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yürütmek

Havacılık Yönetimi mezunları iş imkânları nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümünde okumak isteyen kişiler, mezun olduktan sonra pek çok farklı alanda iş bulabilir. Sivil havacılık alanında yer alan kuruluşlarda çalışabilecek havacılık yönetimi mezunları, bu kuruluşlarda önemli rol oynar. Havacılık Yönetimi mezunları iş imkânları şöyledir:

Yer hizmetleri kuruluşlarında yolcu hizmetleri memuru ve hareket memuru

Hava yolu işletmelerinde istasyon müdürü, ekip planlama uzmanı, uçuş hareket uzmanı, gelir yönetimi uzmanı, filo planlama uzmanı

Hava kargo kuruluşlarında yer hizmetleri sorumlusu, hava kargo temsilcisi, hava kargo operasyon uzmanı

Havalimanı işletmelerinde yer hizmetleri memuru, işletme memuru, yer tahsisi memuru, apron memuru, ramp kule planlama memuru

Terminal işletmelerinde operasyon kontrol merkezi memuru, uçuş bilgi gösterim sistemi ve danışma memuru, kontuar tahsis memuru, terminal işletme memuru, operasyon kontrol merkezi memuru

Genel havacılık kuruluşlarında havacılık operasyonları uzmanı, operasyon kontrol merkezi uzmanı

Havacılık Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Havacılık yönetimi bölümü mezunlarının çalışabileceği pek çok alan bulunur. Örneğin havaalanları, havayolu şirketleri, uçuş pazarlama firmaları, yer hizmeti işletmeleri, hava lojistik firmaları, hava ulaştırma şirketleri bunlar arasında yer alır. Ayrıca özel yolcu uçaklarında, özel ve resmi üslerde de görev alabilirler.

Havacılık Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler, kamuya bağlı kuruluşlarda iş bulabilir. Devlete bağlı hava yolu şirketleri ve havaalanlarında çeşitli pozisyonlarda yer alabilirler. Bu mesleği kamu kuruluşunda yapmak isteyen kişiler, öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmelidir. Sonrasında illerin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde apron memuru olarak görev almak için taban puanı almaları gerekir. Buna göre atamaları gerçekleştirilebilir.

Havacılık Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümünde özellikle özel sektörde çok fazla iş imkânı vardır. Çünkü havacılık sektöründe pek çok farklı iş yapan özel kuruluş vardır. Özel hava yolu şirketleri, hava yolu lojistik şirketleri, havalimanı işletmeleri, hava yolu işletmelerinde havacılık yönetimi alanında çalışmak mümkündür. Havacılık Yönetimi mezunu olup özel sektörde yer alacak kişiler harekat memuru, yer hizmetleri memuru gibi idari pozisyonlarda görev alabilir. Böylece planlama, kalite kontrol yönetimi, organizasyon, kriz yönetimi gibi sorumluluklara sahiptir.