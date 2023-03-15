Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Harita Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislik alanı içinde özellikle son dönemlerde daha da öne çıkan Harita Mühendisliği öğrencilerin sıkça tercih etmeye başladığı bir bölümdür. Dünya açısından çok önemli olan haritalar, profesyonel kişiler tarafından çizilerek çok önemli ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Haritalama konusunda eğitim alan Harita Mühendisleri, yeryüzünde çeşitli planları gerçekleştirmekle de yükümlüdür. Teknolojinin son kaynaklarını kullanma imkanına sahip bu bölüm, dünyanın gelişimi ve ilerlemesi açısından da önem taşır.

Harita Mühendisliği Bölümü nedir?

Yerküre üzerinde çeşitli ölçümler yapıp bu ölçümlerden elde ettiği verileri planlayarak harita hazırlayan kişilere Harita Mühendisi denir. Harita Mühendisliği Bölümü de bu niteliklere sahip kişiler yetiştirmek için derslerin verildiği bir bölümdür. Bu bölümün amacı ise yerküreyi anlayan, doğru bir şekilde planlayan, düzenleyen ve modern teknolojileri en iyi şekilde yönetebilen kişiler yetiştirmektir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin uzun saatler açık alanda ve sahada çalışmaya uygun ve dayanıklı olması gerekir. Ayrıca gelişmiş teknolojileri kullanarak çizim yapabilme ve bunları dijital ortama aktarabilme yeteneği de oldukça önemlidir.

Harita Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Harita Mühendisliği Bölümü okumak isteyen kişiler 4 yıllık bir lisans eğitimi alarak bu eğitimi başarıyla tamamlamak durumundadır. Bölümden mezun olma şartı 240 AKTS’yi tamamlamaktır. Ayrıca okunan üniversiteye göre değişmekle birlikte mezuniyet şartlarını yerine getirmektir. Harita Mühendisliği Bölümünde 8 dönem boyunca eğitim alan kişiler, harita bilimi hakkında detaylı ve bilimsel bilgilere sahip olur. 4 yıllık eğitimin sonunda diploma almaya hak kazanan öğrenciler, yüksek lisans yaparak bu alanda kendilerini geliştirip daha profesyonel ve uzman olabilir. Harita Mühendisliği Bölümünde pek çok ders yer alır. Bu bölümde okuyacak kişiler, haritalama ve ölçümleme konusunda yeterli bilgiyi edinebilecekleri dersleri görür. Harita Mühendisliği Bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

Kadastro bilgisi

Kartografya

Coğrafi analiz ve teknikleri

Coğrafi bilgi sistemleri

Harita mühendisliğinde programlama

Ölçme uygulamaları

Fotogrametri

Taşınmaz hukuku

Mühendislik ölçmeleri

Harita mühendisliğinde olasılık ve istatistik

Teknik resim ve tasarı geometri

Geometrik jeodezi

Topografik harita üretimi

Uydu jeodezisi

Arazi çalışması

Kırsal toprak düzenlemesi

İş sağlığı ve güvenliği

Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olan bir kişi, kararlaştırılmış yer yüzeylerini birtakım ölçme yöntemleri kullanarak ölçer. Ardından sonuçları analiz eder ve dijital ortamlara aktarır. Ayrıca Harita Mühendisleri, projelerde yönetici ve AR-GE çalışmalarında çeşitli pozisyonlarda yer alır. Harita Mühendislerinin görevleri şunlardır:

Yeryüzünü anlamak, planlamak, düzenlemek ve yönetmek için mekânsal teknikler geliştirmek

Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması

Kentsel ve kırsal dönüşümler için gerekli çalışmalar yapmak

Kadastro çalışmalarında yer almak

Otoyol, baraj be köprü gibi büyük ölçekli projelerde zemin etüdü gibi süreçlerde yer almak

Mühendislik projeleri için dijital ve basılı, topografik veya tematik haritalar üretmek

İmar çalışmalarında yer almak ve desteklemek

Mobil cihazlar ve web ortamında kullanıma uygun olarak haritaları tasarlamak

Harita Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir. Bina, otoyol, baraj, köprü yapımında yer alabilen harita mühendisleri, bakanlıklar ve devlet kurumlarında önemli görevlere sahiptir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen harita mühendisleri Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girip yeterli puan almak zorundadır. Aldıkları puana göre ilgili devlet kurumlarına atanabilirler. Harita mühendisleri, bölümden mezun olduktan sonra çalışabilecek pek çok alan bulabilirler. Çok geniş bir görev yelpazesine sahip olduğu için iş bulma konusunda avantaj sunar. Hem devlette hem de özel sektörde çalışabilecek Harita Mühendisliği mezunları iş imkânları şu şekildedir:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Belediyeler

Üniversiteler

Kaymakamlık ve Valilikler

İnşaat firmaları

Harita Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Harita Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra pek çok kamu kuruluşunda yer alır. Bu kuruluşlarda yer almak için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girip yeterli başarı puanını elde etmek gerekir. Devlet kuruluşlarında harita mühendislerinin pek çok önemli görevi vardır. Özellikle bina, köprü, otoyol inşası gibi alanlarda ihtiyaç durulan bir meslek olan Harita Mühendisleri, kamu kuruluşlarında çalışabilir. Harita Mühendisleri sahada ve masa başında çalışabilirler. Genellikle çizim yaparak bunları dijital mecralara aktaran harita mühendisleri masa başında çalışırken ölçüm ve analiz yapanlar sahalara gider.

Harita Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışmak için Harita Mühendislerine hitap eden pek çok iş olanağı vardır. Özellikle proje yöneticiliği ve AR-GE çalışmalarında yer alan Harita Mühendisleri özel sektörün önemli mesleklerindendir. Yapı ve inşa alanında yaptıkları çalışmalar ile inşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan firmalarda da Harita Mühendisleri çalışabilirler. Örneğin araçlardaki takip sistemlerinin geliştirilmesi için Harita Mühendislerinin bilgi birikimine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden bu tarz mobil uygulamalar geliştiren firmalarda bile bir Harita Mühendisi iş bulabilir. Özel sektörün farklı alanlarında görev alabilen Harita Mühendisleri çalıştıkları alana göre farklı yükümlülüklere de sahip olabilir.



