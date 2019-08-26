Mynet Trend

Havada büyük panik! Uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 26.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Manchester kentinden Portekiz’in Madeira adasına sefer yapan uçakta, kaptan pilot fenalaşarak bayılınca, uçağı yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi. Uçak, Porto’ya acil iniş yaptı.

Havada büyük panik! Uçağı yolcu indirmek zorunda kaldı!

İngiltere’nin Manchester kentinden, Portekiz’in özerk bölgesi Madeira adasına sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 Havayolları şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu, uçağı Portekiz’in Porto kentindeki havaalanına indirdi.

Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Birçoğumuz, uçağı Porto’ya indiren kişinin, tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir” dedi.

Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. (DHA)

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Sokak ortasında satırla dehşet saçtı! Akılalmaz olaySokak ortasında satırla dehşet saçtı! Akılalmaz olay
Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtıOtomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Manchester portekiz Porto

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında satırla dehşet saçtı! Akılalmaz olay

Sokak ortasında satırla dehşet saçtı! Akılalmaz olay

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Otomobil takla attı, sürücü arkadaşlarını bırakıp kaçtı

“Düğüne gidiyorum” diyerek evden çıkan genç ölü bulundu

'Düğüne gidiyorum' diyerek evden çıktı! Sonrası korkunç

İstanbul Şile'de terk edilen gemiden yakıt sızıntısı iddiası

Şile'de terk edilen gemi ile ilgili şoke eden iddia!

Erzurum'daki düğünde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti!

Düğünde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti!

Korkunç iddia! Bir il bunu konuşuyor: Şikayette bulunuldu

Korkunç iddia! Bir il bunu konuşuyor: Şikayette bulunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.