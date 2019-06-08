Havada duran ağaç, görenleri hayrete düşürdü

Hassa ilçesine bağlı Aktepe Yassıpınar Yaylası'nda ormanlık alanda bulunan kökü olmayan ve havada asılı duran ağaç köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kesildiği düşünülen ağaç yanındaki ağacın dallarına takılı kalınca havada duruyor.
Kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor.
(İHA)
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