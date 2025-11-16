Havadaki yeşil uzun kuyruklu ateş topu şaşkına çevirdi! Evin çatısını delip geçti: Müzede sergilenecek

Rusya’nın Novgorod Bölgesi’nde yaşayan bir ev sahibi sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı. 27 Ekim sabahı saat 6.30 civarında gökyüzünde görülen parlak meteor, parçalanarak düşerken evin çatısına isabet etti. Çatıda oluşan delik, görenleri şaşkına çevirdi.

UZAY ÇÖPÜ SANDILAR METEOR ÇIKTI

Çevre halkı, yeşilimsi uzun kuyruklu büyük ateş topu gördüklerini ve patlamaları duyunca düşenin bir uzay enkazı olduğunu düşündüklerini aktardı. Ancak Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Vernadsky Jeokimya ve Organik Kimya Enstitüsü (GEOKHI) araştırmacıları, meteorun atmosferde parçalanan büyük bir gök cismi olduğunu doğruladı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Araştırmacılar Konstantin Ryazantsev ve Dmitry Sadilenko, düşen parçaları incelemek için olay yerine gitti. Ev sahibi çatısına düşen büyük parça sayesinde meteor kolayca bulundu. Bilim insanları, çatının hasarlı kısmını ileride sergilenmek üzere kaldırma kararı aldı.

Meteor parçası ve çatının hasarlı bölümü, Dedovsk Evren Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilere sergilenecek.