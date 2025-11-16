Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Havadaki yeşil uzun kuyruklu ateş topu şaşkına çevirdi! Evin çatısını delip geçti: Müzede sergilenecek

Rusya’nın Novgorod Bölgesi’nde bir evin çatısına meteor düştü, çatıda büyük bir delik oluştu. Başta uzay enkazı sanılan gök cisminin, bilim insanları tarafından meteor olduğu doğrulandı. Parçalar Dedovsk Evren Tarihi Müzesi’nde sergilenecek.

Havadaki yeşil uzun kuyruklu ateş topu şaşkına çevirdi! Evin çatısını delip geçti: Müzede sergilenecek
Çiğdem Sevinç

Rusya’nın Novgorod Bölgesi’nde yaşayan bir ev sahibi sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı. 27 Ekim sabahı saat 6.30 civarında gökyüzünde görülen parlak meteor, parçalanarak düşerken evin çatısına isabet etti. Çatıda oluşan delik, görenleri şaşkına çevirdi.

Havadaki yeşil uzun kuyruklu ateş topu şaşkına çevirdi! Evin çatısını delip geçti: Müzede sergilenecek 1

UZAY ÇÖPÜ SANDILAR METEOR ÇIKTI

Çevre halkı, yeşilimsi uzun kuyruklu büyük ateş topu gördüklerini ve patlamaları duyunca düşenin bir uzay enkazı olduğunu düşündüklerini aktardı. Ancak Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Vernadsky Jeokimya ve Organik Kimya Enstitüsü (GEOKHI) araştırmacıları, meteorun atmosferde parçalanan büyük bir gök cismi olduğunu doğruladı.

Havadaki yeşil uzun kuyruklu ateş topu şaşkına çevirdi! Evin çatısını delip geçti: Müzede sergilenecek 2

MÜZEDE SERGİLENECEK

Araştırmacılar Konstantin Ryazantsev ve Dmitry Sadilenko, düşen parçaları incelemek için olay yerine gitti. Ev sahibi çatısına düşen büyük parça sayesinde meteor kolayca bulundu. Bilim insanları, çatının hasarlı kısmını ileride sergilenmek üzere kaldırma kararı aldı.

Meteor parçası ve çatının hasarlı bölümü, Dedovsk Evren Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilere sergilenecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salonuna 19 priz takıldı: Sosyal medyada çok konuşulan tepki!Salonuna 19 priz takıldı: Sosyal medyada çok konuşulan tepki!
Gece uyandı, şoke oldu: "Benden iki tane daha vardı"Gece uyandı, şoke oldu: "Benden iki tane daha vardı"

Anahtar Kelimeler:
gök taşı Meteor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.