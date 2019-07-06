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Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 06.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Ankara Nallıhan'da sıcaklığın mevsim normalleri üstünde gitmesi ile birlikte Çayırhan mahallesinde halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Nallıhan'da havaların çok sıcak gitmesiyle ortaya çıkan örümcekler Çayırhan mahallesi sakinlerinin korkutmaya başladı. Bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümcegi park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla rastlanan sarıkız örümceği Nallıhan'da da görülmeye basladı. Zehri ve ölümcül olabileceğini belirten uzmanlar ise vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar olası böcek ısırmalarına karşı vatandaşların mutlaka doktora başvurmasını istedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara nallıhan Sarıkız Örümcek

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