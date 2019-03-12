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Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladılar! Sürücüler de uyarılıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Sürücüler için de yol kenarlarında bulunan uyarı levhaları dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde çok sayıda gelengi yaşıyor. 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini göstermeye başladı.

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI LEVHALARI VAR

Kampüs alanında görülen gelengiler, görenlerin dikkatini çekiyor. Sürücülerin, 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhaları ile uyarıldığı kampüste gelengiler, sevimli hareketleriyle ilgi gördü. Gelengilere, daha çok Erciyes Dağı eteklerinde rastlanıyor.

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GELENGİ

Gelengi ya da Geleni, sincapgiller familyasının, yer sincapları oymağından Kuzey yarı kürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsi. 14 - 40 santimetre boyunda, koloni halinde yaşarlar. İki ayağı üzerine dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinir. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri gelengi Anadolu sincabı

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