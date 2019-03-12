Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladılar! Sürücüler de uyarılıyor

Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde çok sayıda gelengi yaşıyor. 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini göstermeye başladı.
SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI LEVHALARI VAR
Kampüs alanında görülen gelengiler, görenlerin dikkatini çekiyor. Sürücülerin, 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhaları ile uyarıldığı kampüste gelengiler, sevimli hareketleriyle ilgi gördü. Gelengilere, daha çok Erciyes Dağı eteklerinde rastlanıyor.
GELENGİ
Gelengi ya da Geleni, sincapgiller familyasının, yer sincapları oymağından Kuzey yarı kürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsi. 14 - 40 santimetre boyunda, koloni halinde yaşarlar. İki ayağı üzerine dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinir. (DHA)
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