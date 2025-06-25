Havalimanında 18 aylık bebeği yerden yere vurdu! Komaya girdi! Dehşet anları kamerada...

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda kan donduran bir olay yaşandı. Bir erkek, 18 aylık bir erkek bebeği baş üstü yere fırlattı. Bebeğin, bombardımandan kaçarak İran’dan annesiyle birlikte Rusya’ya geldiği bildirildi.

Daily Mail gazetesindeki habere göre şüphelinin 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov olduğu açıklandı. Havaalanı kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bebeğe bir süre baktığı, etrafta kimse olup olmadığını kontrol ettikten sonra bebeği birden bire yerden kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görülüyor.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralı çocuğu gören bir adam hemen koşarak bebeği kucağına aldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çocuk, kafatası kırıkları ve omurilik zedelenmeleri nedeniyle komaya girdi ve yaşam mücadelesi veriyor.

Olay yerine gelen ekipler Vitkov isimli caniyi gözaltına aldı. Kanında esrar izine rastlandı, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde bulundu.