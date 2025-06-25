Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Havalimanında 18 aylık bebeği yerden yere vurdu! Komaya girdi! Dehşet anları kamerada...

İçerik devam ediyor
Jale Uslu

31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda 18 aylık bir erkek bebeği sert bir şekilde yere vurdu. Bebek komaya girerken cani adam gözaltına alındı.

Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda kan donduran bir olay yaşandı. Bir erkek, 18 aylık bir erkek bebeği baş üstü yere fırlattı. Bebeğin, bombardımandan kaçarak İran’dan annesiyle birlikte Rusya’ya geldiği bildirildi.

Ekran görüntüsü 2025-06-25 105221

Daily Mail gazetesindeki habere göre şüphelinin 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov olduğu açıklandı. Havaalanı kameralarına yansıyan görüntülerde adamın bebeğe bir süre baktığı, etrafta kimse olup olmadığını kontrol ettikten sonra bebeği birden bire yerden kaldırarak sert bir şekilde yere fırlattığı görülüyor.

screenshot-2025-06-25t093121

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralı çocuğu gören bir adam hemen koşarak bebeği kucağına aldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çocuk, kafatası kırıkları ve omurilik zedelenmeleri nedeniyle komaya girdi ve yaşam mücadelesi veriyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-25 105035

Olay yerine gelen ekipler Vitkov isimli caniyi gözaltına aldı. Kanında esrar izine rastlandı, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-06-25 105151

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Disneyland'ta skandal! Kız çocuğuna düğün düzenlendi! Arkasından bakın kim çıktıDisneyland'ta skandal! Kız çocuğuna düğün düzenlendi! Arkasından bakın kim çıktı
Yanardağda mahsur kaldı! Acı haber geldiYanardağda mahsur kaldı! Acı haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Moskova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Yanardağda mahsur kaldı! Acı haber geldi

Yanardağda mahsur kaldı! Acı haber geldi

Disneyland'ta skandal! Kız çocuğuna düğün düzenlendi! Arkasından bakın kim çıktı

Disneyland'ta skandal! Kız çocuğuna düğün düzenlendi! Arkasından bakın kim çıktı

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Adeta vahşet! Kaşını ısırıp kopardı! Yatak odasına sürükleyip...

Adeta vahşet! Kaşını ısırıp kopardı! Yatak odasına sürükleyip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.