Havalimanında bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Video paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen videoda, Kuala Lumpur'a gitmek üzere hareket eden uçağın pilotu, Cidde'deki hava trafik kontrol merkezine geri iniş çağrısı yapıyor.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, pilot söz konusu videoda kontrol merkezine, "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu.
Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlık içinde, "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz." şeklinde cevap verdi.
Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde'deki Kral Abdul Aziz Havalimanı'na geri dönerek iniş yaptı.
Kadın yolcunun çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair açıklama yapılmadı.
Pilot ile uçuş kontrol görevlisinin diyaloğunun videosu, YouTube'da şimdiye kadar 50 bin kişi tarafından izlendi.
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