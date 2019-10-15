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Havalimanında görevliye hakaret eden kadının duruşması yarın başlıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başlanacak. Olayla ilgili olarak Esenç'in savcılık ifadeleri de iddianamede yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Bodrum'a gitmek için bekleyen Fatma Funda Esenç, uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. Esenç daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenç hakkında soruşturma başlattı.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Esenç hakkında hazırladığı iddianamede, 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İŞTE İFADESİ

İddianamede sanık Esenç'in de ifadesine yer verildi. Esenç ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, 'Çingene' kelimesini de 'saldırgan' anlamında kullandığını ileri sürdü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Olaya ilişkin görüntülerde, Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı funda esenç

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