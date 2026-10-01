Havalimanlarında el konulan en şaşırtıcı 10 eşya

Güvenlik cihazlarından geçirilen çantalar, yolcuların kişisel eşyalarının yanı sıra bazen oldukça sıra dışı nesneleri de ortaya çıkarıyor. Özellikle bazı yolcuların yasaklı veya şüpheli eşyaları farklı nesnelerin arasına gizlemeye çalışması, güvenlik görevlilerinin işini daha da dikkat gerektiren hale getiriyor.

1. KIYAFETLERİN ARASINDAKİ KAPLUMBAĞALAR

Bir yolcunun bavulunda kaplumbağa görmek bile başlı başına şaşırtıcı olabilir. Ancak bazı havalimanlarında görevliler, canlı kaplumbağaların kıyafetlerin arasına gizlenerek taşınmaya çalışıldığını tespit etti. Küçük hayvanların kıyafetlerin arasında saklanması, güvenlik kontrolünde ortaya çıkan en sıra dışı görüntülerden biri oldu.

2. PANTOLONUN İÇİNDE YILAN

Havalimanı güvenliğinde karşılaşılan en ilginç olaylardan biri de yılanlarla ilgiliydi. Bir yolcunun canlı yılanları pantolonunun içerisinde taşımaya çalışması, güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Olay, havalimanlarında yalnızca bavulların değil, yolcuların üzerindeki eşyaların da neden ayrıntılı şekilde kontrol edildiğini gösteren sıra dışı örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.

3. BOMBA İZLENİMİ VEREN DÜZENEK

Bazı eşyalar gerçek bir tehdit oluşturmasa bile görünüşleri nedeniyle güvenlik alarmına neden olabilir. PVC borular, kablolar ve bomba malzemelerini andıran parçalarla hazırlanmış bir düzenek de bu örneklerden biri.

Sonradan gerçek bir patlayıcı olmadığı anlaşılsa da güvenlik ekipleri açısından böyle bir nesnenin uçakta taşınması kabul edilebilir bir durum değil.

4. KIYAFETLERE YERLEŞTİRİLEN JİLETLER

Kesici aletleri bavulda taşımak yerine kıyafetlerin içerisine yerleştirme fikri de güvenlik taramalarında karşılaşılan yöntemlerden biri oldu. Giysilere gizlenmiş jiletler, X-ray cihazlarında fark edildi. İlk bakışta sıradan bir kıyafet gibi görünen parçaların ayrıntılı taramada farklı bir görüntü vermesi, güvenlik teknolojisinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

5. DİZLİKTEN ÇIKAN BIÇAK

Spor malzemeleri arasında yer alan bir dizlik, güvenlik görevlilerinin karşısına hiç beklemedikleri bir nesne çıkardı. Dizlik içerisine gizlenmiş bıçak, tarama sırasında fark edildi. Olay, yolcuların yalnızca çantalarındaki bölmeleri değil, üzerlerinde taşıdıkları aksesuarları da güvenlik açısından değerlendirmesi gerektiğini gösterdi.

6. BEBEK ARABASININ İÇİNE GİZLENEN SİLAH

Bebek arabaları genellikle ailelerin seyahat sırasında kullandığı sıradan eşyalar arasında bulunuyor. Ancak bir güvenlik kontrolünde bebek arabasının içerisine gizlenmiş silah tespit edildi. Çocuk eşyasının böyle bir amaçla kullanılması, görevlilerin rutin kontroller sırasında neden en sıradan görünen nesnelere bile dikkat etmek zorunda olduğunu ortaya koydu.

7. KAVANOZDAKİ ÖLÜ KÖPEKBALIĞI

Güvenlik görevlilerinin karşılaştığı nesneler arasında ölü bir köpekbalığı da bulunuyor. Bir kavanoz içerisinde taşınan küçük köpekbalığı, görüntüsüyle dikkat çekse de asıl sorun onu muhafaza etmek için kullanılan sıvıyla ilgiliydi. Böylece uçuşlarda yalnızca eşyanın kendisinin değil, beraberinde taşınan maddelerin de kurallara takılabileceği görüldü.

8. NORMALDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR MAKAS

Makas, günlük hayatta kullanılan sıradan bir araç. Ancak boyutu büyüdüğünde uçak yolculuğunda bambaşka bir anlam kazanabilir. Güvenlik kontrolünde ele geçirilen büyük boyutlu makaslardan biri de bu nedenle dikkat çekti.

Uçakta kullanılabilecek veya güvenlik açısından risk yaratabilecek kesici aletlerin boyutuna ilişkin kurallar, bu tür eşyaların kabin bagajına alınmasını engelliyor.

9. BOMBA SANILAN PURO KUTUSU

Güvenlik ekiplerinin dikkatini çeken her nesne gerçekten tehlikeli çıkmıyor. Bir yolcunun purolarını muhafaza etmek amacıyla hazırladığı kutu, görüntüsü nedeniyle şüpheli bir düzenek izlenimi oluşturdu. Yapılan incelemenin ardından nesnenin bomba değil, purolar için kullanılan özel bir kutu olduğu anlaşıldı.

10. GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLMESİ ZOR CESET MAKETİ

Listenin en ürkütücü örneklerinden biri ise gerçeğe oldukça benzeyen bir ceset maketi. Film, sanat veya özel efekt çalışmaları için kullanılabilecek bu tür objeler, güvenlik taramasında ilk bakışta oldukça farklı değerlendirilebilir. Bir havalimanında ortaya çıkan ceset maketi de görünümü nedeniyle görevlilerin dikkatini çeken sıra dışı eşyalar arasında yer aldı.

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