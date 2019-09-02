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Havaya ateş açıp, kaza yaptılar! Şimdi polis o sorunun cevabını arıyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 02.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Havaya ateş açtıkları belirtilen yaralı 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, otomobilde çok sayıda kurşun izi bulundu. Polis otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişinin, silahla mı yoksa kaza sonucu mu yaralandıklarını belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, Kazlıçeşme Marmaray Durağı yakınında saat 06.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 LR 5600 plakalı otomobildeki iki kişi havaya ateş açarak cadde boyunca ilerledi. Genç Osman Caddesi'ne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak refüje çıktı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİLER

Elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki 2 kişi, aracı terk ederek kendi imkanlarıyla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Araçta yapılan incelemede kurşun deliklerine rastlandı. Polis, otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişinin, silahla mı yoksa kaza sonucu mu yaralandıklarını belirlemek için çalışma başlattı.

'PATLAMA SESLERİ OLDU'

Olayla ilgili bir minibüsçü, "Sesler geliyordu. Sonra bu araba önümden hızla geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum. Araçta kaç kişi vardı görmedim" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu silah

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