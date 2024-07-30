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    Havuç çorbası tarifi: Havuç çorbası nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 17:57
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    Öğünlerinizde sunmak ya da yemek davetlerinizde misafirlerinize farklı lezzetler servis ederek akıllarını başlarından almak istiyorsanız başlangıç olarak havuç çorbası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak pratik bir tarif!

    Havuç çorbası tarifi: Havuç çorbası nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 280kal

    Havuç çorbası tarifi için aşağıda tüm gerekli olacak malzemeleri ve tarif aşamalarını bulabilirsiniz. İsterseniz ve daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını da arttırarak hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 4 havuç
    • 1 soğan
    • 1 kaşık tereyağı
    • 1 kaşık sıvı yağ
    • 2 kaşık un
    • 6 bardak kaynar su
    • Birer çay kaşığı karabiber, zerdeçal, tuz, yenibahar
    • 1 çay bardağı süt

    TARİF

    • Tencerede yağ ile soğanı ve iri doğradığınız havuçları kavurun.
    • Un ekleyin ve karıştırın, kavurmaya devam edin.
    • Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırarak pişirin.
    • Blenderdan geçirerek pürüzsüz hâle getirin.
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    Chef GPT
    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    çorba tarifi
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