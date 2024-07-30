Havuç çorbası tarifi: Havuç çorbası nasıl yapılır?

Öğünlerinizde sunmak ya da yemek davetlerinizde misafirlerinize farklı lezzetler servis ederek akıllarını başlarından almak istiyorsanız başlangıç olarak havuç çorbası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Hem lezzetli hem de yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak pratik bir tarif!
Havuç çorbası tarifi için aşağıda tüm gerekli olacak malzemeleri ve tarif aşamalarını bulabilirsiniz. İsterseniz ve daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını da arttırarak hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
4 havuç
1 soğan
1 kaşık tereyağı
1 kaşık sıvı yağ
2 kaşık un
6 bardak kaynar su
Birer çay kaşığı karabiber, zerdeçal, tuz, yenibahar
1 çay bardağı süt
TARİF
Tencerede yağ ile soğanı ve iri doğradığınız havuçları kavurun.
Un ekleyin ve karıştırın, kavurmaya devam edin.
Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırarak pişirin.
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