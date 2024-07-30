Havuç çorbası tarifi: Havuç çorbası nasıl yapılır?

Havuç çorbası tarifi için aşağıda tüm gerekli olacak malzemeleri ve tarif aşamalarını bulabilirsiniz. İsterseniz ve daha çok kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını da arttırarak hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 4 havuç

1 soğan

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

2 kaşık un

6 bardak kaynar su

Birer çay kaşığı karabiber, zerdeçal, tuz, yenibahar

1 çay bardağı süt