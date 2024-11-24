Havuç helvası tarifi: Havuç helvası nasıl yapılır?

Havuç helvası tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve verilen tarif adımlarını birebir uygulayarak kolayca yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de kolay bir tarife sahip olan havuç helvasını çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 kilo havuç

1 bardak süt

1 bardak şeker

3 kaşık yağ

3 adet kakule