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Havuç helvası tarifi: Havuç helvası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 19:37
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Daha çok çeşit çeşit baharatları ve bol baharatlı yemekleri ile bilinen Hint mutfağında tatlılar da çeşitlilik gösterir. Gajar ka adı ile de bilinen havuç helvası da bu tatlılardan biridir. Türk mutfağına da giren bu lezzeti siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz.

Havuç helvası tarifi: Havuç helvası nasıl yapılır?
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Kaç kase 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon 380kal

Havuç helvası tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve verilen tarif adımlarını birebir uygulayarak kolayca yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de kolay bir tarife sahip olan havuç helvasını çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 kilo havuç
  • 1 bardak süt
  • 1 bardak şeker
  • 3 kaşık yağ
  • 3 adet kakule

TARİF

  • Havuçları soyup rendeleyin.
  • Geniş tencereye yapı koyun.
  • Havuçları ekleyip kavurun.
  • Süt ekleyip karıştırın.
  • Sütü çeken havuçlara diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
  • 10 dakika kapağı kapalı olarak pişirin.
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