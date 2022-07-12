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Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri neler?

12.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatlerinde afiyetle tüketebileceğiniz veya misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Havuçlu tarçınlı kek tam size göre olabilir. Peki havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri neler?

Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri araştırılmaya başlandı. Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz havuçlu tarçınlı kek sizin favori atıştırmalığınız olabilir. Peki havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri neler?

HAVUÇLU TARÇINLI KEK MALZEMELERİ

3 yumurta
2,5 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı çekilmiş ceviz
1 yemek kaşığı tarçın (silme)
3 adet havuç (küçük boyutta)

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Havuçları yıkayın, soyun, rendeleyin ve suyunu sıkın. Bir kapta şeker ve yumurtayı köpük haline gelene dek karıştırın. Ardından süt ve sıvı yağ ilave edip karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya da ekleyin. Un miktarını kıvama göre ayarlayın. Ardından malzemeleri bir kez daha mikserle karıştırın ve içerisine havuç, ceviz ve tarçın ekleyip tahta kaşıkla son kez karıştırın.

Kullanılacak kek kabı yağlayın ve ardından, karışımı kaba alın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. İlk yarım saat fırının kapağını açmamaya özen gösterin. Fırından alınan keki, soğuduğunda kaptan çıkarın. Afiyet olsun...

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