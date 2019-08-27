Havuz enfeksiyonlarına dikkat! Havuz öncesi ve sonrası duş alın

Central Hospital’dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yaren Tuba Bektaş, yaz aylarında kadınların en sık yaşadığı sorunları anlatıyor.

Kadınların yaz aylarında en sık karşılaştığı sorunlar; bakteriyel vajinal, mantar ve idrar yolları enfeksiyonlarıdır. Çünkü havaların sıcak ve nemli seyretmesi, daha fazla terlemeye ve daha sık mantar enfeksiyonu yaşanmasına neden olur. Havuz suyunun temiz olmaması, klor miktarı ve yüzme sonrası ıslak mayo ile kalmak da yine bu riski artırmaktadır.

VAJİNAL MANTAR ENFEKSİYONLARI

Bilhassa yaz aylarında kadınların sıklıkla karşılaştığı vajinal mantar enfeksiyonu, vajinal florada bulunan bazı bakteri ve mantar hücrelerinin dengesinde değişiklik oluşmasıyla gelişir. Bu denge değiştiğinde kandida adı verilen maya türündeki mantar hücrelerinde çoğalma yaşanır. Böylece şiddetli kaşıntı, şişme, akıntı ve tahrişle kendini gösteren vajinal mantar enfeksiyonu oluşur. İlaç tedavisiyle şikayetleri azaltılabilen bu enfeksiyonlar, tekrarlama riskine de sahiptir.